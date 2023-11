Viki Gabor to obecnie jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Udało jej się zająć drugie miejsce w programie "The Voice Kids", wygrała Eurowizję Junior 2019, a teraz nagrała duet z Kayah. Takiego początku kariery może pozazdrościć młodej artystce niejedna gwiazda. Nazwisko Viki jest już doskonale znane w polskim show-biznesie i całej branży muzycznej, a największe sławy darzą wokalistkę dużą sympatią. Co na to sama Wiktoria Gabor?

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak reaguje na te wszystkie pozytywne głosy? Zaskakujące, że jest aż tak skromna!