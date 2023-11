Polak o imieniu Łukasz został bohaterem Londynu - informują brytyjskie media. Cała Anglia żyje piątkowym zamachem terrorystycznym na Moście Londyńskim. 28-letni podejrzany, Usman Khan, zaatakował nożem przechodniów, zabijając dwie osoby. Media rozpisują się o bohaterach, którym udało się unieszkodliwić nożownika. Trzech mężczyzn rzuciło się na napastnika, używając m.in. jako broni gaśnicy i... półtorametrowego kła narwala! Człowiekiem, który użył tego nietypowego narzędzia, jak twierdzą media, jest Polak o imieniu Łukasz.

Polak unieszkodliwił nożownika w Londynie

Jak informuje metro.co.uk, na napastnika najpierw ruszył mężczyzna z gaśnicą, po chwili dołączyli do niego dwaj inni przechodnie. Jeden z nich uzbrojony w coś, co angielskie media określają jako kieł narwala. We trzech powalili Khana na ziemię.

Mężczyznę uczestniczącego w bohaterskiej akcji z kłem w ręku zidentyfikował The Times. To z informacji tej gazety wynika, że jest to Polak. Pan Łukasz miał złapać za kieł i ruszyć za nożownikiem. I choć w trakcie akcji sam został ugodzony nożem w rękę, nie dał za wygraną i przygwoździł Khana do ziemi.

Choć został ranny, dał mu wycisk. Łukasz to bohater - The Times cytuje współpracownika Polaka.

O tym, że wśród osób, które unieszkodliwiły napastnika jest Polak, poinformował też znany prezenter telewizyjny Piers Morgan.

Facet z kłem wieloryba to polski kucharz o imieniu Łukasz. Warto to mieć na uwadze, kiedy ktoś znów będzie mówił, że wpuścilimy zbyt wielu imigrantów ze wschodu Europy - napisał Morgan na Twitterze.

Skąd pan Łukasz wziął kieł? Jak podaje metro.co.uk, najprawdopodobniej zabrał go z Fishmongers’ Hall, budynku przy moście, gdzie Khan rozpoczął swój atak. Na social mediach pokazały się zdjęcia kła wiszącego tam wcześniej na ścianie.

Narwal to gatunek ssaka morskiego, żyje w wodach strefy arktycznej. Ma pojedynczy, spiralnie skręcony kieł, który według wikipedii może dorastać u samców nawet do 3 m długości! Jak widać, może być również bardzo skuteczną bronią na lądzie.