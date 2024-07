Pisaliśmy już o tym, że jedna z polskich firm wyprodukowała meble do hotelu w którym zamieszkają goście weselni Kate i Williama. Nie będzie to jedyny polski akcent podczas uroczystości! Okazuje się, że polska projektantka Lindka Cierach, szyje suknię dla matki Kate.

Carole Middleton zgłosiła się do niej tuż po oficjalnym ogłoszeniu daty ślubu jej córki z księciem Williamem. Jednak jak donosi „Dajly Mail” między paniami doszło do małego konfliktu. Okazało się bowiem, że Carole poprosiła projektantkę, żeby ta wysłała do jej domu uszytą suknię. Według informacji, Cierach w obawie o to, że ktoś mógłby zobaczyć jej dzieło które do dnia ślubu miało być tajemnicą, nie zgodziła się na prośbę Carole.

W 1986 roku Lindka Cierach uszyła suknię ślubną dla Sary Ferguson, od tamtej pory jej projekty cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród rodzin królewskich i wielu gwiazd.

