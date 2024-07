Czyżby Nina Terentiew, dyrektor programowy Polsatu zapomniała o swojej podopiecznej, której nigdy miała nie pozwolić zginąć? Zdaje się, że tak! Kasia chyba już ostatecznie nie ma czego szukać w Polsacie. Czyżby Paulina Sykut wygryzła ją na dobre? Najpierw to jej przypadło poprowadzenie programu "Must be the music", jak się okazało to był już sygnał, że szansę na prowadzenie dużych imprez a co za tym idzie zarabiania sporych pieniędzy Kasia straciła bezpowrotnie.

Okazuje się, że nawet nie ma co marzyć żeby zobaczyć Cichopek na festiwalu "Top Trendy".



- Kasia była przekonana, że skoro sprawdziła się rok temu, to w tym roku też Polsat weźmie ją na "TOPtrendy". Najpierw usłyszała, że "to się jeszcze zobaczy", a potem dowiedziała się, że nic z tego - mówi w rozmowie z Faktem pracownik Polsatu.

Cichopek prowadziła sopocki festiwal od 2006 roku. Z pewnością to dla niej duży cios, nie tylko finansowy. Zdaje się bowiem, że to sygnał, że czas "miłej Kasi" po prostu dobiega końca...



