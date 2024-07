Szymon Majewski ma chyba dość polskiej polityki. Dlatego wystąpił na Facebooku z apelem do rodaków. I tym razem brzmi całkiem poważnie. Co napisał?

Szymon znany jest ze swoich humorystycznych wpisów - to o "aferze koperkowej" z Maślakiem, to o Dodzie i jej ostatnim wyroku. Na Facebooku śledzi go całkiem pokaźna gromada fanów. We wtorek wieczorem było ich dokładnie 222 222! (GRATULUJEMY)

Ten wpis ciężko jednak uznać za dowcipny. Szymon Majewski wygląda na zmęczonego sytuacją polityczną w naszym kraju przekładającą się na każdego z nas. Ma dość politycznych łatek, które są mu nadawane.

Rany! Ludzie! Zwariować można. Kolejny raz słyszę, że jestem związany z PISem, bo... ponoć pracuję w TVP. Tego samego dnia słyszę, że siedzę po uszy w PO bo... wiadomo, kiedyś TVN. Mówię o Powstaniu Warszawskim, że dla mnie ważne – jestem z PIS-u, popieram kobiety - lewak, śmieję się z Lisa – jestem z PIS-em, smutno mi z powodu klaczy z Janowa - jestem na pasku PO, kocham rodzinę – PISior, chodziłem do szkoły z Mateuszem Kijowskim – PO-wski KOD-owiec, doiłem krowy jak Jurgiel – PISowiec, kocham las – EKO-ZIELONY lewak, kocham harcerzy – PIS - pisze Szymon.

Swój wpis kończy apelem do rodaków:

Polsko! Wyjdź z tych dwóch słoików!!!!

Zgadzacie się z Szymonem? Czy ostatnie podziały polityczne przekładają się także na Wasze życie? Wasze rodziny, znajomych?

Szymon Majewski, niegdyś gwiazda telewizji, teraz bardzo mocno udziela się w mediach społecznościowych.

Majewski z żoną.