Policja poszukuje 10-letniego chłopca! Służby uruchomiły procedurę Child Alert

W Gdyni doszło do porwania 10-letniego chłopca. Policja uruchomiła procedurę Child Alert i opublikowała wizerunek dziecka. Służby informują, że Ibrahim został porwany przez obywatela Maroka. Policja ostrzega, że mężczyzna może być niebezpieczny. W specjalnym komunikacje służby przekazują, jakim poruszał się samochodem. Zobaczcie zdjęcie poszukiwanego chłopca!

Z komunikatu opublikowanego w sieci wynika, że 10-letni Ibrahim zaginął w Gdyni. W momencie porwania był ubrany w pomarańczową kurtkę, białą bluzę z kaczorem Donaldem, jeansy i czarne buty. Ibrahim ma 150 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy.

Policja w rozmowie z mediami przyznaje, że do porwania doszło w niedzielę wieczorem.

Z relacji matki wynika, że w niedzielę ok. godz. 21 doszło do zdarzenia, podczas którego biologiczny ojciec dziecka podszedł do matki, uderzył ją w głowę, siłą wciągnął dziecko do samochodu i odjechał - w rozmowie z Polsat News przyznał komisarz Krzysztof Kuśmierczyk z KMP w Gdyni.