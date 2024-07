1 z 14

Wczoraj odbył się drugi półfinał programu "Must Be The Music". Do finału dostali się Paula Brzóska, Besides, Patsin M ski Blue i Maria Markiewicz. Największym zainteresowaniem fotoreporterów cieszyli się jurorzy: Kora, Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska i Piotr Rogucki oraz prowadząca, Paulina Sykut, która zdecydowanie mocno schudła.

Kto według was wyglądał najlepiej?