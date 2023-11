Jak podaje gazeta.pl, Polak został brutalnie zaatakowany na stacji londyńskiego metra. Do zdarzenia doszło w niedzielę na stacji Oxford Circus. Co się wydarzyło? Dwóch mężczyzn, w tym jeden Polak, zostało pobitych przez nieznanych sprawców. Polak z pękniętą czaszką i krwawieniem wewnętrznym trafił do szpitala, druga ofiara miała mniejsze obrażenia i szybko wyszła ze szpitala. Kto stoi za atakiem?

Polak brutalnie pobity w londyńskim metrze

Kto jest odpowiedzialny za ten atak?

To nie był sprowokowany atak. Jestem gotów porozmawiać z każdym, kto ma jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia - cytuje słowa jednego z policjantów gazeta.pl

Brytyjska policja opublikowała wizerunki osób, które podejrzewa o ten atak i prosi wszystkich świadków o zgłoszenie się z informacjami na temat ataku.

Polak pobity na stacji Oxford Circus w Londynie

