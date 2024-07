Pokaz mody Tomaotomo zgromadził tłumy gwiazd ceniących twórczość Tomasza Olejniczaka. Wśród nich nie mogło zabraknąć muzy projektanta - Weroniki Książkiewicz oraz jego przyjaciółek: Omeny Mensah, Ani Wendzikowskiej, Natalii Siwiec czy Patrycji Kazadi. W rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle ta ostatniaA nie kryła zachwytu nad nową kolekcją Tomaotomo "#Wonderland":

Kocham Tomaotomo (...) Niesamowite materiały, już wypatrzyłam kilka rzeczy, które koniecznie chciałabym założyć na „You Can Dance”, na nowy sezon. Przepiękne kreacje, ale też przepiękne kroje. Bardzo sobie cenię u Tomka to, że on potrafi podkreślić kobiece piękno, ale zachować przy tym klasę.

Co o kolekcji powiedział sam projektant? Za co ceni go Omenaa Mensah? Posłuchajcie!

