Wspaniałe, romantyczne klimaty mieszają się z ponurymi barwami i mocnym makijażem. Najnowsza kolekcja Marca Jacobsa dla Louis Vuitton, na jesień i zimę 2013/2014 wyraźnie inspirowana jest modą lat 20. i 40. ubiegłego wieku. To właśnie okres przed i samej II Wojny Światowej charakteryzował się obszernymi płaszczami np. z karakułów, czy krótkie, chłopięcymi fryzurkami. Ponadto jedwabne suknie, halki, buty w stylu Mary-Jane, futra, etole, wszystko, to co kochały kobiety kilka dekad temu.

W pokazie, który bardzo przypadł nam do gustu, jako gwiazda wystąpiła sama Kate Moss, obok niej na pokazie można było podziwiać między innymi Magdalenę Frąckowiak i Daphne Groeneveld.

Zobaczcie więcej zdjęć z paryskiego pokazu Louis Vuitton: