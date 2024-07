Damska oraz męska kolekcja BOSS BLACK Fall/Winter 2012 marki Hugo Boss została zaprezentowana podczas pokazu mody w National Agricultural Exhibition Center. W trakcie tego wydarzenia przedstawiono również poszczególne stylizacje z ekskluzywnej męskiej linii BOSS Selection.



„Nowoczesny luksus” – to najlepsza definicja kolekcji Boss Black, w której projektanci Eyan Allen i Kevin Lobo zaprezentowali zarówno monochromatyczne projekty, jak i te przepełnione bogactwem kolorów. Kolekcja Boss Black emanuje nowym stylem elegancji, który bazuje na miejskim designie. Polega on na połączeniu klasycznych elementów z wzmacniającymi unikalnymi detalami.



Męskie i damskie projekty Hugo Boss są odzwierciedleniem wyrafinowanej elegancji na najwyższym poziomie. Długie jednokolorowe suknie ozdobione szerokim pasem, stylowe kobiece futra i srebrne ołówkowe spódnice z damskiej kolekcji to nasze ulubione projekty. Wśród męskich propozycji naszą uwagę zwróciły szczególnie czarne skórzane kurtki. Ten pokaz upewnił nas, że marka wciąż nie traci na jakości, a jej ponadczasowy styl z pewnością nadal znajduje fanów na całym świecie.

Zobacz zdjęcia z pokazu kolekcji Hugo Boss na sezon jesień-zima 2012/13: