Chloe, to kolejny dom mody, który zainspirował się latami 70. Na tegoroczną jesień i nadchodzącą zimę proponuje beżową klasykę. Niezbyt skomplikowane kroje to znak rozpoznawczy kolekcji na nadchodzący sezon. Nie oznacza to jednak nudy! Obszerne spodnie i płaszcze, duże swetry i deseń imitujący skórę węża sprawia, że stroje od Chloe nabierają bardzo wysublimowanego charakteru.

Podobają się Wam propozycje od tego francuskiego domu mody?

