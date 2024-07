Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej programu "SuperStarcie" doszło do zaskakującego incydentu. Antek Królikowski, który zadebiutował jako prowadzący show, pozwolił sobie na niewybredny żart pod adresem niepełnosprawnego Jana Meli. W sieci aż zawrzało. Przypomnijmy: Skandal na konferencji nowego show TVP. Królikowski wyśmiał niepełnosprawnego Melę

Reklama

Internauci nie zostawili na Królikowskim suchej nitki, a on sam początkowo nawet nie próbował się bronić. Wczoraj jednak opublikował na swoim Facebooku zdjęcie ze spotkania z Melą, na którym żartobliwie pozorują bójkę. Wygląda na to, że Jan nie przejął się przytykiem kolegi i potraktował całą sytuację z przymrużeniem oka. W wielu wywiadach przyznawał zresztą, że ma do siebie olbrzymi dystans i sam lubi często żartować ze swojej niepełnosprawności.



Nie ma to jak dostać w niewyparzoną gębę od Jaśka Meli!!! - napisał Królikowski pod zdjęciem.

Tak powinno się rozwiązywać medialne "konflikty"?

Zobacz: To będzie hit internetu: Antek Królikowski na ostro w nowym wideo: "Jebać Putina!"

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na konferencji "SuperStarcie":