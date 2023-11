3 z 4

Żona, Magdalena Adamowicz, odniosła się też do oskarżeń w stosunku do Pawła Adamowicza, do gróźb i nienawiści, z którą ciągle miał do czynienia.

Wierzę, że zostaniesz oczyszczony ze wszystkich pomówień. Ty uczyłeś otwartości, empatii. Zachęcałeś do czynienia dobra. Wierzę, że to dobro rozleje się dalej i że podziały zaczną się zacierać. Że skończy się ta fala nienawiści.

Nadchodzi trudny czas, by się pozbierać. By na nowo uporządkować opustoszały nagle świat, oswoić opuszczone miejsce przy stole, biurko, na którym ręcznie pisałeś swoją książkę.

Pawle, wiem że to będzie cieżki okres, bo nie możemy się już przytulić do twojego silnego ramienia, usłyszeć twojego dobrego głosu. Jak można otrzeć łzy, skoro wciąż nowe napływają do oczu nowe.