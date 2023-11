Dziś w Koszalinie odbędzie się pogrzeb ofiar dramatycznego pożaru, który wybuchł w jednym z escape roomów. Pięć przyjaciółek w wieku 15 lat, które w ten sposób świętowały urodziny jednej z nich, zginęło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Według wstępnych ustaleń prokuratury przyczyną pożaru był ulatniający się gaz z butli gazowej.

Zobacz: Ostatnie słowa 15-letniej Wiktorii z escape roomu! Zdołała zadzwonić do taty...

O miejscu i dacie pogrzebu dziewcząt poinformował rzecznik magistratu w Koszalinie. Ceremonia zacznie się o godzinie 11 w kościele św. Kazimierza. Wstęp do kościoła będzie miała tylko najbliższa rodzina. Dla pozostałej reszty żałobników będą ustawione telebimy zewnątrz świątyni:

Ceremonia zaplanowana na czwartek rozpocznie się o godz. 11 mszą w Kościele św. Kazimierza. Uczestniczyć w niej będzie tylko najbliższa rodzina. Do kościoła będą mogły wejść tylko osoby należące do rodziny bądź bliscy rodzin zmarłych dziewcząt. Wejście będzie możliwe tylko za okazaniem specjalnych identyfikatorów. Mieszkańców prosimy o gromadzenie się przed kościołem. Do jego wnętrza nie wejdą – poinformował Tomasz Czuczak, sekretarz koszalińskiego magistratu, którego cytuje TVN 24.

Kondukt pogrzebowy będzie uformowany przy ul. Kamieniarskiej:

Prezydent Koszalina poinformował zaś, że ofiary spoczną razem obok siebie na cmentarzu komunalnym.

Dyrektor szkoły, do której uczęszczały nastolatki, zapowiedziała, że w dzień pogrzebu zajęcia dydaktyczne będą odwołane.

Zwracam się z ogromną prośbą do rodziców, którzy będą w stanie sami zorganizować opiekę dla swoich dzieci, by to zrobili. Jeśli nie będą mieć takiej możliwości, dla dzieci, które przyjdą do szkoły, opieka będzie zorganizowana – mówiła dyrektorka szkoły, Karina Gajda.