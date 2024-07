We wtorek 23 maja w Bogatyni odbył się pogrzeb Magdaleny Żuk. Wszyscy najbliżsi członkowie rodziny oraz przyjaciele 27-latki przyszli pożegnać Magdalenę. W jej ostatniej drodze zabrakło jej chłopaka - Marcusa - chłopak ze względu na groźby płynące pod jego adresem bał się przyjść na pogrzeb Magdaleny.

Piękny gest na pogrzebie Magdaleny Żuk

Kilka dni przed pogrzebem koleżanka Magdaleny Żuk wystosowała specjalną prośbę do wszystkich, którzy chcieli pożegnać Magdę. Poprosiła, by każdy przyniósł ze sobą słoneczniki - ulubione kwiaty Magdy:

Miło by jej było "zobaczyć" je przy pożegnaniu. To ostatnia "rzecz", jaka by ją bardzo ucieszyła i jaką ja mogę jej podarować, i podziękować za ten krótki czas razem - zdradziła koleżanka Magdaleny Żuk w rozmowie z WP.

Prośba koleżanki Magdy została spełniona. Każdy przyniósł ze sobą słoneczniki - to była piękna i wzruszająca uroczystość...

Przypomnijmy, że śmierć Magdaleny Żuk do tej pory nie została wyjaśniona. Dziewczyna w niewyjaśnionych okoliczność wypadła z okna. Jedną z hipotez jest popełnienie przez nią samobójstwa. Jeśli rzeczywiście tak się stało, co doprowadziło ją do tak złego stanu psychicznego? W sprawę zaangażował się m.in. sam Zbigniew Ziobro. Śmierć Magdy badają również dwa biura detektywistyczne, w tym biuro Krzysztofa Rutkowskiego.

Pogrzeb Magdaleny Żuk odbył się 23 maja 2017 roku w Bogatyni.

Magdalena Żuk - sprawa jej śmierci do tej pory nie została wyjaśniona...