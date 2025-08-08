Przed kilkoma dniami mediami wstrząsnęła informacja o nagłej i tragicznej śmierci zaledwie 38-letniego Macieja Mindaka. Fani mogli doskonale kojarzyć go z programów na TVN Style. Dziś, 8 sierpnia, prezenter wyruszył w swoją ostatnią drogę w otoczeniu najbliższych.

Kim był Maciej Mindalak?

Maciej Mindak był znanym i cenionym ekspertem od nieruchomości. Miał zaledwie 38 lat. Swoją wiedzę i pasję do branży budowlanej przekazywał widzom stacji TVN, w tym w programie "Mieszkanie na miarę" emitowanym na antenie TVN Style. Jego charakterystyczny styl bycia, wulkan pozytywnej energii i otwarte serce zjednały mu sympatię wielu ludzi.

Rodzina Mindaka w oficjalnym komunikacie napisała:

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak – ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę

Jak zmarł Maciej Mindak?

Do wypadku doszło w nocy z 22 na 23 lipca 2025 roku. Początkowo nie były znane dokładne okoliczności śmierci Macieja Mindaka. W mediach społecznościowych krążyło wiele niepotwierdzonych informacji. We wtorek po południu prokuratura przekazała oficjalne stanowisko – Maciej Mindak zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku.

Ta informacja wstrząsnęła opinią publiczną. Śmierć tak młodego i popularnego człowieka, który miał przed sobą wiele planów i marzeń, wywołała ogromny smutek i poruszenie nie tylko w środowisku medialnym, ale również wśród widzów.

Pogrzeb Macieja Mindaka

8 sierpnia 2025 roku o godzinie 14:30 rozpoczął się pogrzeb Macieja Mindaka. Ceremonia odbyła się w Domu Pogrzebowym w Antoninowie. Po niej urna z prochami została złożona w kolumbarium na miejscowym cmentarzu.

Zgodnie z zapowiedziami, uroczystość miała charakter świecki. Rodzina zadbała o to, by odbyła się w atmosferze ciszy i godności, zgodnie z wolą zmarłego i jego bliskich.

TVN żegna prezentera. Zostawił po sobie pustkę i pamięć

Stacja TVN, z którą Maciej Mindak był przez lata związany, również wyraziła swój żal i niedowierzanie w obliczu jego śmierci. W specjalnym materiale wspomnieniowym podkreślono, że prezenter był człowiekiem, który potrafił zarażać swoją pasją, chętnie dzielił się wiedzą i zawsze miał czas dla innych.

Maciej Mindak, jako ekspert od nieruchomości TVN, był jednym z tych ludzi, którzy budowali zaufanie widzów. Niezwykle zaangażowany w swoją pracę, przekazywał informacje w sposób przystępny i zrozumiały. Jego odejście to ogromna strata dla redakcji i dla tych wszystkich, którzy cenili jego profesjonalizm i serdeczność.

Pogrzeb Macieja Mindaka, fot. Wojciech Olkusnik/East News

