Byli piękni, młodzi i robili to, co kochali - czyli podróżowali. Podróżnicy i blogerzy Ryker Gamble, Alexey Lyakh oraz dziewczyna Lyakh'a - Megan Scraper zginęli w wodach wodospadu Shannon w Kanadzie - informuje "Vancuver Times". Co się stało?

Podróżnicy wspinali się po śliskich granitowych skałach, które otaczają wodospad. Chcieli dostać się do jednego z systemów basenowych. Dziewczyna Alexey'a - Megan Scraper poślizgnęła się i spadła z wysokości 30 metrów. Z pomocą pośpieszył jej Lyakh i ich przyjaciel Gamble. Niestety, wszyscy troje utonęli. O tym co się stało poinformował czwarty uczestnik wyprawy.

Megan z Alexey'em.

Instagram

Po dwóch dniach akcji poszukiwawczej ratownicy odnaleźli ich ciała. Nie ma jasności, czy podróżnicy szli szlakiem, czy zboczyli z trasy i to było ich zgubą.

Ryker Gamble i Alexey Lyakh byli współtwórcami kanału w serwisie YouTube - High on Life. Zwiedzili m.in. Europę, Indie, Tajlandię, kilka państw Ameryki Południowej, Meksyk, Nepal i Indonezję. Subskrybowało ich prawie 500 tys. osób, a na Instagramie mieli miliony obserwatorów.

Dziewczyna Rykera - Alissa zamieściła pożegnalny wpis z ich wspólnymi zdjęciami. Jest wstrząśnięta.

Instagram

Fani blogerów i podróżników ślą kondolencje z całego świata i nie mogą uwierzyć, w to co się stało.

Megan i Alexey.

Instagram

Ryker Gamble.

Instagram

