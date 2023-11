Reklama

Podejrzany o zabójstwo Pauliny D. z Łodzi zatrzymany! 39-letni Gruzin został rozpoznany na ulicy w Kijowie. Podczas zatrzymania był kompletnie zaskoczony. Policja opublikowała wideo z momentu zatrzymania.

Zabójstwo 28-letniej Pauliny D. wstrząsnęło Polską. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaginęła prawie dwa tygodnie temu. Ze znajomymi wybrała się do jednego z łódzkich klubów. Kamery nagrały ją potem jak idzie z mężczyzną w wieku 40-50 lat. Policjanci ustalili, że był to Gruzin mieszkający w Łodzi. Kilka dni później w okolicach Stawów Jana znaleziono ciało młodej kobiety. Jak się okazało, Paulinę brutalnie zamordowano. W sprawie szybko zatrzymano (górne zdjęcie z tej akcji) trzy osoby: 41-letniego Gruzina, 44-letnią Białorusinkę i 38-letniego Gruzina - wszyscy usłyszeli zarzut składania fałszywych zeznań i niepowiadomienia o śmierci Pauliny D.

Za Gruzinem rozesłano w poniedziałek list gończy. Już wtedy podejrzewano, że mógł wyjechać za granicę. Zatrzymano go wczoraj ok. 6 rano na Ukrainie - został rozpoznany na jednej z ulic Kijowa. Podczas zatrzymania 39-letni Mamuka Khetsurani był kompletnie zaskoczony, ale według relacji mediów nie stawiał oporu. Ma zostać przewieziony do naszego kraju, gdzie czeka go najprawdopodobniej proces za zabójstwo Pauliny D.

East News

Zobacz: Są wstępne wyniki sekcji zwłok Pauliny D. Dlaczego została zamordowana?

O zatrzymaniu obywatela Gruzji policja polinformowała ostatniej nocy:

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼️Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji????

Udanej wspólnej akcji pogratulował już szef MSWiA.

Jak deklarują policjanci, podejrzany nie uniknie odpowiedzialności przed naszym wymiarem sprawiedliwości:

Zatrzymanie możliwe było dzięki wzorowej współpracy z policją ukraińską,wsparciu oficera łącznikowego Gruzji i Polski na Ukrainie oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej PolicjiPodejrzany nie uniknie odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości - czytamy na Twitterze.

Zabójstwo Pauliny wstrząsnęło Polską:

East News

Reklama

Zobacz: "Czuję się zobowiązany przeprosić" Gruzin skomentował dramatyczną śmierć Pauliny D. Nowe fakty!