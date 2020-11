Podczas Marszu Niepodległości podpalono mieszkanie w kamienicy Hanny Lis! Gwiazda zamieściła nagranie: "Do pierdla z nimi wszystkimi"

Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy. Niestety nie obyło się bez zamieszek i starć z policją, a co gorsza podpalono nawet mieszkanie przypadkowej osoby! Okazało się, że świadkiem całego zajścia była Hanna Lis - to właśnie w kamienicy dziennikarki chuligani podpalili mieszkanie. Gwiazda zamieściła nagranie, w którym nie przebiera w słowach. Zobaczcie!

Marsz Niepodległości 2020 miał się odbyć w zmienionej formule. Z powodu pandemii koronawirusa i zagrożenia epidemiologicznego, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie wydał zgody na organizację marszu. Jednak pomimo zakazu na ulicach Warszawy pojawiło się wiele osób. Niestety nie obyło się bez groźnych incydentów. W ruch poszły petardy i butelki, a policja odpowiedziała gazem i gumowymi kulami.

Niestety doszło również do bardzo groźnego zdarzenia. Chuligani podpalili jedno z mieszkań na warszawskim Powiślu. Wrzucali przez okna race, ponieważ chcieli, aby spłonęło mieszkanie osoby, która na balkonie wywiesiła baner Strajku Kobiet i tęczową flagę. Ostatecznie okazało się, że podpalili mieszkanie zupełnie innej osoby.

Świadkiem tego zdarzenia była Hanna Lis, która mieszka właśnie w tej kamienicy. Gwiazda odniosła się do całej sytuacji i zamieściła nagranie na swoim Instagramie, w którym nie przebiera w słowach.

Dziennikarka poinformowała, że właściciel spalonego mieszkania na szczęście nie przebywał w domu, dzięki czemu nic mu się nie stało. Gwiazda jest również przerażona tym, co rok rocznie dzieje się podczas Marszy Niepodległości.

To, co się od lat dzieje na marszach nienawiści, bo to nie jest żadne świętowanie polskiej niepodległości, to są regularne, wojenne marsze, które rok rocznie przetaczają się ulicami Warszawy. To powinno być w końcu zdelegalizowane, zanim ktoś w końcu zginie, zanim ktoś na tej wojnie zginie. Miał szczęście właściciel mieszkania, które spłonęło tutaj na Powiślu, że nie było go akurat w domu. A co gdyby był? - dodała Hanna Lis.