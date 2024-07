Joanna Krupa została pobita? Na szczęście to tylko charakteryzacja, wykonana na potrzeby kampanii społecznej, w której wzięła udział piękna Polka. Modelka zamieściła na swoim Facebooku zdjęcie, na którym widzimy ją posiniaczoną i z ranami na twarzy. Trzeba przyznać, że ten widok przeraża! To zupełnie wyjątkowa sytuacja, ponieważ Joannę zwykle widzimy w pięknym, świetlistym makijażu, który podkreśla jej niezwykła urodę. Tym razem jednak jest inaczej.

Joanna Krupa w kampanii przeciwko przemocy

W opisie zdjęcia modelka zdradziła, że pochodzi ono zza kulis sesji zdjęciowej do kampanii promującej walkę z przemocą. Gwiazda ma na zdjęciach posiniaczoną i zadrapaną twarz! Jej charakteryzacja wygląda bardzo autentycznie! My już nie możemy doczekać się efektu końcowego. Joanna Krupa często bierze udział w kontrowersyjnych sesjach zdjęciowych, których celem jest promowanie słusznych idei. Zwykle modelka skupia się na walce o prawa zwierząt, tym razem postawiła na nieco inną tematykę. Nie zdradziła jednak, czy tym razem chodzi o przemoc wobec zwierząt czy ludzi. Zdjęcie Joanny Krupu wzbudziło ogromne emocje wśród jej fanów! Pod fotką pojawiła się lawina komentarzy! Co świadczy o jednym - kampania z udziałem Polki z pewnością nie pozostanie niezauważona!

Joanna Krupa pokazała charakteryzację z sesji zdjęciowej.

Facebook

Modelka chętnie bierze udział w kampaniach społecznych.

Piękna Polka nie pozostaje obojętna na los słabszych.