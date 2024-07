Pierwszy krążek Honoraty miał swoją premierę 2 lata temu – nic więc dziwnego, że fani z niecierpliwością wyczekiwali 16 kwietnia – to właśnie wtedy na półkach sklepowych znalazł się drugi longplay w karierze Artystki. Na płycie jest 11 utworów, w tym znane już szerszej publiczności single promujące wydawnictwo - „Lalalove”( do którego ukazał się też teledysk bijący rekordy popularności na YouTube wśród wszystkich dotychczasowych klipów Honey) oraz „Nie Powiem Jak” aktualnie podbijający listy przebojów czołowych stacji radiowych.

Pierwszą płytą Honorata hucznie wdarła się na polską scenę muzyczną zdobywając liczne nagrody muzyczne na prestiżowych festiwalach muzycznych – m.in. TopTrendy i VIVA Comet. W chwili obecnej jest Ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek młodego pokolenia. Wszystkie 3 single Honoraty z poprzedniej, debiutanckiej płyty – „No One”, „Runaway” oraz „Sabotaż” trafiły do największych rozgłośni radiowych oraz osiągnęły wielki sukces w Internecie generując miliony odsłon na portalu YouTube.

Lista utworów:

1. Lalalove

2. Insomnia

3. Nie Powiem Jak

4. Uratuj Mnie

5. Drama

6. Street Drug

7. Listen To Your Heart

8. Po Nocy Przyjdzie Dzień

9. Wołam Cię

10. Spadam

11. The Real Me

