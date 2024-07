1 z 13

To prawdziwa rewolucja! „Playboy” w marcu 2016 roku ma zrezygnować z nagich zdjęć modelek! Dlaczego? Wszystko przez to, że w sieci łatwo znaleźć zdecydowanie odważniejsze! Hugh Hefner zaakceptował decyzję o zmianie polityki pisma. Jak informuje „The New York Times” redakcja „Playboya” postawi teraz na wysokiej jakości teksty dziennikarskie i literackie.

Playboy rezygnuje z nagich kobiet!

Czy to oznacza, że z „Playboya” znikną zdjęcia pięknych kobiet? Nie! Nadal znajdziemy tam piękne fotografie modelek i gwiazd, jednak zawsze będą one ubrane! Czy to dobra decyzja? Czy sprzedaż magazynu nie spadnie? Przekonamy się już w marcu 2016! Tymczasem chcielibyśmy przypomnieć najlepsze zdjęcia polskich gwiazd na okładce „Playboya".

Chyba wszyscy do dziś pamiętają gorące sesje Dody, Edyty Górniak czy Anny Muchy. Czy niedawne Anety Zając czy Mai Sablewskiej.

