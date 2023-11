Reklama

Ruszyły zdjęcia do nowego filmu Patryka Vegi, w którym wystąpi Małgorzata Kożuchowska. Aktorka pochwaliła się ostatnio fotką z planu, na której pozuje razem z reżyserem. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl, akcja filmu toczy się we Wrocławiu, a fabuła opowiada o makabrycznych zabójstwach. W nowej produkcji Vegi, oprócz Kożuchowskiej, wystąpią m.in. Tomasz Oświeciński, Andrzej Grabowski i Ewa Kasprzyk. Portal informuje jednak, że nowy film prawdopodobnie nie trafi do kin! Dlaczego?

Zobacz: MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Z WYGOLONĄ GŁOWĄ I... CZARNYMI WŁOSAMI! DOBRA ZMIANA?

Gdzie emisja nowego filmu Patryka Vegi?

Informacje o nowej produkcji, w której wystąpi Małgorzata Kożuchowska wywołały spore emocje wśród jej fanów. Aktorka w filmie Patryka Vegi wcieli się w postać Heleny. Wszyscy z pewnością czekają na premierę filmu, jednak teraz okazuje się, że produkcja może wcale nie trafić do kin! Dlaczego? Według nieoficjalnych doniesień portalu wirtualnemedia.pl, "Plagi Breslau" pojawi się platformie Showmax. Przedstawiciele platformy nie komentują jednak tych informacji.

Czekacie na premierę filmu z Małgorzatą Kożuchowską?

Zobacz także: Rosyjska mafia i problem dziecięcej pornografii. Patryk Vega wyreżyseruje sześć filmów!

Polecamy również: TYLKO DROGIE MARKI? NIE! MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA ZACHWYCA W SUKIENCE Z ZARY

Małgorzata Kożuchowska wystąpi w nowym filmie Patryka Vegi.

Instagram

Reklama

Nie wiadomo jednak, czy film trafi do kin.