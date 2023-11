1 z 6

W czwartek, 15 marca, do kin trafił film "Pitbull. Ostatni pies" Władysława Pasikowskiego. Czy przebije kasowe produkcje Patryka Vegi?

Jesteśmy po seansie filmu i chcemy Wam przedstawić mocne i słabe strony filmu z Marcinem Dorocińskim i Dodą w rolach głównych.

Ale najpierw o czym jest film "Pitbull. Ostatni pies"?

Policja bada tajemniczą śmierć policjanta Soczka. Komendant upiera się, by znaleźć winnego. Wszystko wskazuje na to, że mógł maczać w tym palce szef pruszkowskiej mafii Gawron (Cezary Pazura). Wtedy Nielat znany teraz jako Quantico (Rafał Mohr) z Metylem (Krzysztof Stroiński) wyruszają w Polskę, by zwerbować tajniaka, który przeniknie do światka przestępczego i zdobędzie zaufanie przestępców. Idealnym kandydatem jest Despero (Marcin Dorociński), który jest łudząco podobny do przestępcy Hycla budzącego szacunek w szeregach wszystkich gangów. Despero zagasza się do akcji i wkrótce zaczyna współpracę z bratem Gawrona Juniorem (Adam Woronowicz) oraz gangsterem Kowalem (Jacek Król).

Jak w tym wszystkim wypada Doda? Jest wiarygodną Królową mafii? Czy warto iść do kina na seans?

Przeczytaj na następnej stronie.

Zobacz także: Premiera filmu "Pitbull. Ostatni pies" bez Patryka Vegi, ale z mocnymi akcentami! Kto najbardziej zaskoczył?