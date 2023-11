3 z 4

Piotr Żyła do tej pory nie odnosił się do wszelkich wpisów swojej żony, nie komentował ich, nie wrzucał niczego na swój Instagram. Teraz uznał jednak, że najwyższy czas podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Dlatego też wziął udział w programie "Uwaga" w TVN. "Kulisy sławy" Piotra zostaną wyemitowane w najbliższą niedzielę o godzinie 19:45.

W zwiastunie na stronie Żyła przyznaje:

Przyszedł czas, żeby podsumować to, co się do tej pory działo. To nie było tak, że wyprowadziłem się, że zostawiłem rodzinę, to jest w ogóle całkowitą nieprawdą - mówi w materiale skoczek narciarski.

