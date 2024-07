Piotr Zelt weźmie ślub w 2017 roku? Aktor w rozmowie z Party.pl ma nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla niego szczęśliwy, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Czy oznacza to więc zmianę stanu cywilnego? :) Gwiazdor nie zaprzecza, a także mówi o tym, jaką suknię będzie miała jego partnerka, Kasia Krawczyk:

Moja Kasia sama projektuje ubrania, jak znam życie to sobie to wymyśli i jak znam życie, będzie chciała mieć calkowitą kontrolę, nad tym, co powstanie - mówi Piotr Zelt.