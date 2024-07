Piotr Woźniak-Starak nieustannie dba o swoja ukochaną, Agnieszkę Szulim. Dziennikarka ostatnio pochwaliła się co sprezentował jej wybranek na Dzień Kobiet. Ten upominek mógł zaskoczyć wiele osób. Zobacz: Szulim pochwaliła się prezentem od ukochanego z okazji Dnia Kobiet. Wiele osób może zdziwić

Nie należy jednak zapominać o sukcesach milionera, który zajmuje się produkcją filmów. To właśnie między innymi on jest odpowiedzialny za powstanie filmu "Bogowie", który został okrzyknięty jednym z najlepszych polskich filmów. Teraz na Instagramie Staraka pojawiło się zdjęcie z reżyserem "Miasto 44" - Janem Komasą i Kubą Mikurdą, dziennikarzem i filmoznawcą. To może zwiastować, że partner dziennikarki chce nakręcić kolejne dzieło i nawiązać tym samym współpracę z młodym artystą.

Czy coś z tego będzie?

