Śmierć Kory wstrząsnęła polskim show-biznesem. Kiedy 28 lipca w mediach pojawiły się smutne informacje dotyczące piosenkarki mnóstwo gwiazd zaczęło publikować w sieci swoje wspomnienia związane z Korą. Znani żegnali ją we wzruszających wpisach. Doda, Michał Szpak i światowej sławy zespół oddali nawet hołd zmarłej artystce.

A co o piosenkarce powiedział nam Piotr Cugowski? Nowy juror "The Voice of Poland" w rozmowie z Party.pl zdradził, czy miał okazję osobiście poznać Korę! Jak komentuje jej śmierć? Posłuchajcie sami!

Piotr Cugowski zdradził, czy był fanem Kory.