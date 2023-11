Ostatnio rodzina Edyty i Czarka Pazurów nie mogła narzekać na brak radosnych chwil. Para spodziewała się narodzin trzeciego dziecka, a na początku czerwca powitali na świecie córeczkę Ritę. Niestety, wszystko wskazuje na to, że teraz nadszedł gorszy czas w ich rodzinie. Edyta i Cezary właśnie pożegnali ukochanego członka rodziny. Co się stało?

Od dawna już na terenie Warszawy dochodzi do bestialskich aktów przemocy na zwierzętach. Zwyrodnialcy podrzucają np. kiełbasy z gwoździami lub trutki. Nieświadome niczego zwierzęta znajdują pułapki i zjadają je, umierając potem w strasznych męczarniach. Taki właśnie los spotkał ukochanego pieska Pazurów - Simbę, o czym napisała Edyta na swoim profilu na Instagramie.

Dopiero po kilku dniach dotarło do nas, że go już z nami nie ma :( nie wiem co jest gorsze... to że straciliśmy członka rodziny i ratowaliśmy mimo strasznego cierpienia, czy to że ktoś „zabawia się” i rozrzuca trutkę na szczury w Warszawie. Nie życzę największemu wrogowi, aby patrzył na rozpacz swojego dziecka po stracie ukochanego psa i próbował odpowiedzieć na pytanie: „mamo dlaczego? Przecież Simba nic nikomu złego nie zrobił.."