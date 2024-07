1 z 13

Pierwszy odcinek "The Voice of Poland" na żywo za nami! Muzyczne show TVP 2 cieszy się wielką popularnością wśród fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą zmagania swoich ulubionych solistów. Wczoraj aż 4 zawodników musiało opuścić program, po jednym z każdej drużyny. Decyzje widzów były naprawdę zaskakujące. Przypomnijmy: "The Voice": Pierwszy odcinek na żywo za nami. Z programem pożegnało się aż 4 uczestników

Wiele zainteresowanie wzbudzili jak zawsze jurorzy i prowadzący, którzy wyglądali olśniewająco. Panowie zadali szyku, m.in. Tomasz Kammel czy Maciej Musiał, zaś Maria Sadowska i Marika zaprezentowały się w seksownych stylizacjach. Na czarny komplet zdecydowała się Justyna Steczkowska, która jak zawsze, wyglądała obłędnie.

A kto wam podobał się najbardziej?