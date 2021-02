Premierowy odcinek 3. edycji "Hotelu Paradise" pojawi się na TVN 7 już dziś, 22 lutego o godzinie 20:30. Nikt nie ma wątpliwości, że nowi uczestnicy zapewnią widzom ogromne emocje, czy jednak wysportowany Marcin "Groszek" Grajoszek, trener personalny Dawid Susicki, temperamentny Krystian Feretti, kochający muzykę Simon Price ze słonecznej Kaliforni, piękna Basia Pędlowska, artystyczna Bogusia Brzezińska, szalona Kornelia Głaszcz czy egzotyczna Luiza Benzouaoua, przeskoczą poprzeczkę, którą tak wysoko postawili przed nimi uczestnicy poprzednich edycji telewizyjnego reality-show? Musimy przyznać, że w "Hotelu Paradise 2" naprawdę się działo! Pamiętacie słowne potyczki Kamila i Magdy, wojnę pomiędzy Sonią i Dominiką czy miłosne zawirowania pomiędzy Dominiką, Bartkiem i Arturem? To zaledwie jedna trzecia dram, które rozgrywały się na oczach całej Polski. Postanowiliśmy odświeżyć wam pamięć i przypomnieć sceny, które wzbudziły w widzach największe emocje!

"Hotel Paradise 2" - największe dramy sezonu!

„Hotel Paradise” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i musimy przyznać, że nie raz przyprawił nas o prawdziwe wypieki. Odcięci od świata single, którzy walczą nie tylko o poznanie swojej drugiej połówki, ale również o główną nagrodę w postaci 100 tysięcy złotych, muszą utrzymać się w programie jak najdłużej - knują, kombinują, zawierają sojusze i oddają się miłosnym uniesieniom, co już nie raz doprowadziło do prawdziwych awantur! Pamiętacie je?

Sonia Szklanowska VS Kamil Piórkowski

To była prawdziwa wojna. Jak się okazało, odrzucenie zalotów Kamila Piórkowskiego przez Sonię, było na mężczyzny nie do przeżycia. Co więcej, postanowił się on odegrać na niej w bardzo przykry sposób i nie szczędził sobie komentarzy odnośnie zachowania dziewczyny. Wszystko trwało dobre kilka odcinków, a 21-latka niemal każdego dnia zalewała się łzami.

Emocjonująca randka Julii i Kamila

Jak widać kiedy uczucia biorę górę, mogą wydarzyć się różne, nieprzewidywalne rzeczy. Tak też było w tym przypadku. Kiedy Julia Skrodzka i Kamil Piórkowski wybrali się na pierwszą randkę, emocje sięgnęły zenitu - głównie przez to, że kiedy dziewczyna postanowiła przejąć prowadzenie podczas offroadowgo rajdu samochodem, nagle sprawiła, że wylądowali na drzewie.

Wyzwiska i kłótnie Soni Szklanowskiej i Łukasza Karpińskiego

O tej awanturze ciężko zapomnieć, a wszystko zaczęło się podczas "Puszki Pandory" z udziałem Soni Szklanowskiej. Jak się okazuje, ten niewinny z pozoru element, po raz kolejny okazał się pretekstem do kłótni i wielu gorzkich słów. Singielka oskarżyła Łukasza Karpińskiego o to, że nie jest szczery wobec innych i nazwała go "konfidentem"! Cóż, wyzwisk padło o wiele więcej, a atmosfera zrobiła się naprawdę gęsta. Nie był to jednak ostatni raz, kiedy Sonia dała się komuś we znaki. Nagła zmiana partnerów

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Relacja Soni Szklanowskiej i Roberta Kapicy przyprawiała nas o prawdzie rumieńce - czułe pocałunki, dwuznaczne gesty i głębokie spojrzenia w oczy. Cóż, Sonia przepadła jak kamień w wodę, jednak bez wzajemności. Okazało się, że Robert nie traktował jej zbyt poważnie i z dnia na dzień zmienił swój obiekt zainteresowań. Co więcej, porzucił ją dla Magdy Jankowskiej - jej najlepszej przyjaciółki z programu. Po tym wydarzeniu Sonia już nie otworzyła swojego serca w programie.

"Kaczka"

Tych słów widzowie długo nie mogli zapomnieć. Magda Jankowska i Kamil Piórkowski zapisali się w pamięci jako uczestnicy o bardzo silnych, wręcz dominujących charakterach. Jednak jak to bywa w walce - nie wszyscy grają fair play, a mężczyzna postanowił posunąć się o krok dalej i niemal codziennie dogryzał Magdzie, nie zwracając uwagi na to, co sądzą pozostali mieszkańcy rajskiego hotelu. Doszło do publicznych znieważeń i wyzwisk! Kiedy Kamil przez jej usta zaczął nazywać Magdę "kaczką" dla niektórych było to już za wiele.

Julia powiedziała dość

Przez długi czas Julia i Kamil uchodzili za naprawdę zgraną parę. Nie wszystko było jednak tak kolorowe. Jak się okazało, mężczyzna chciał kontrolować praktycznie każde zachowanie, a także słowa swojej rajskiej partnerki. Cóż, tego było za wiele - kiedy Julia mogła przywrócić go do programu, postanowiła nie skorzystać z przywileju i wróciła do show bez swojego towarzysza.

Awantura Ani i Ivana

Choć uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par "Hotelu Paradise 2", i w ich przypadku nie obyło się bez nagłych wybuchów. Kiedy w programie pojawiła się Ata, uwagę nowej uczestniczki natychmiast przykuł przystojny Ivan Yevtushenko. Tego widoku Ania Matyasek wręcz nie mogła znieść i postanowiła urządzić swojemu telewizyjnemu partnerowi awanturę jakich mało! Były łzy, a Ania chciała już nawet odejść od mężczyzny. Na szczęście w porę udało się wszystko naprawić, a ta dwójka nadal tworzy udany związek.

Miłosny zawirowania Dominiki, Bartka i Artura

Emocje, jakich dostarczyła nam ta trójka, aż ciężko opisać. Bartek Graczyk i Artur Sargsayan od początku programu walczyli o względy Dominiki Konował. I choć ta tworzyła parę z Arturem, nie przestawała wysyłać dwuznacznych sygnałów Bartkowi. Kiedy więc ona i Artur wyeliminowali z gry Bartka, nie tylko widzowie, ale i pozostali uczestnicy nie kryli zdziwienia. Jednak nagle nastąpił kolejny zwrot akcji, bo do show dołączyła Ata, dla której Artur rzucił Dominikę! To jeszcze nie koniec... Bartek powrócił do programu i ukoił serce Domi, jednak koniec końców ich związek nie przetrwał próby czasu.

Konflikt Kamila i Łukasza

Łukasz Karpiński, który opuścił program podczas pierwszego "rajskiego rozdania", nagle powrócił do "Hotelu Paradise" i zrobił to w wielkim stylu. Co więcej, został sparowany z uczestniczką, z którą wcześniej zdecydowanie żył w konflikcie - Sonią. Jednak kiedy ponownie przekroczył drzwi hotelu, nic już nie było takie jak wcześniej, a Łukasza próbował podporządkować sobie inny uczestnik, słynący z dominującego charakteru - Kamil Piórkowski. Pomiędzy uczestnikami doszło nie tylko do słownych przepychanek, ale i rękoczynów, a Kamil nawet uszczypnął Łukasza w... sutki!

Wojna Soni i Dominiki

Sonia i Dominika na początku show tworzyły naprawdę zgrany duet. Pomiędzy uczestniczkami szybko nawiązała się nic porozumienia, a te stały się swoimi powierniczkami. Dominika jednak wciąż starała się wyeliminować Sonię z gry! Czy tak zachowują się koleżanki? Sonia postanowiła nie być jej dłużna i kiedy w ćwierć finale mogła wykorzystać swój immunitet, zadecydowała, że to Dominika odejdzie z programu.

Ostre słowa Soni o rodzicach Łukasza

Finał 2. edycji "Hotelu Paradise" budził ogromne emocje nie tylko w jego widzach, ale również uczestnikach. Jak się okazuje, presja była tak spora, że niektórzy powiedzieli słowa, które zdecydowanie woleliby cofnąć. W język nie udało się ugryźć Soni, która w przypływie emocji obraziła rodziców Łukasza!

Kto cię wychowywał, ludzie lasu? – zapytała w trakcie awantury.

Tego mężczyzna na długo nie był w stanie jej zapomnieć.