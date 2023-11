Magda Gessler od lat żyje w szczęśliwym związku, a wybrankiem jej serca jest Waldemar Kozarewski, który na co dzień mieszka w Kanadzie. Okazuje się jednak, że to nie on pierwszy rozkochał w sobie restauratorkę. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" udostępniła zdjęcie ze swoim pierwszym chłopakiem (jeszcze z podstawówki!).

Reklama

Włodek Wilner, przyjaciel i pierwsza sympatia z 1b, Szkoła Podstawowa nr 122, ul. Niska 5, Warszawa. Obecnie najlepszy psycholog dziecięcy w Izraelu. Zdjęcie z Fukiera - napisała Magda pod wspólnym zdjęciem.

Szkolna miłość przerodziła się w przyjaźń. Jak widać Magda Gessler i Włodek Wilner do dziś mają świetny kontakt. To dowód na to, że warto pielęgnować znajomości ze szkolnych lat.

Zobacz: Magda Gessler wygrała proces ciągnący się aż 5 lat! "Zmarnowałam tyle nerwów"

Magda Gessler pokazała swojego pierwszego chłopaka :)

EastNews

Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych