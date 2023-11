Krystian i Roxy będą razem? Przystojny bohater serialu "Pierwsza miłość" nie daje nam nadziei, że jego rodzinne życie z Kaliną i ich wspólnym dzieckiem w końcu się ułoży. Czy to koleżanka ze studiów stanie na przeszkodzie? Czy jednak łatwe pieniądze z handlu narkotykami go oczarują? Posłuchajcie co zdradził nam Patryk Pniewski!

Czy Krystian wreszcie się opamięta?

Czy Roxy rozbije ten związek?