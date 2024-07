Aż trudno w to uwierzyć, ale Goldie Hawn kończy w tym roku 68 lat! Laureatka Oscara i matka pięknej Kate Hudson, pojawiła się obok swojej córki na wielkiej, charytatywnej gali w The Roundhouse w Londynie. Goldie Hawn na gali zorganizowanej przez fundację Novaka Djokovica miała na sobie jasną kreację do ziemi, która świetnie pasowała do jej opalonej skóry i jak zwykle jasnych włosów.

Reklama

Przeczytajcie więcej o gwiazdach na czerwonym dywanie

Reklama

Zaś Kate Hudson w Londynie pojawiła się w asymetrycznej kreacji projektu Eliego Saaba. Aktorka swój designerski look uzupełniła dodatkami od Christiana Louboutia. Szpilkami z kolcami na czubku "Geo" oraz małą, okrągłą kopertówką "Mina". Jak oceniacie matkę i córkę? Bo my uważamy, że obie panie wyglądały pięknie!

Zobaczcie więcej zdjęć z gali fundacji Novaka Djokovica: