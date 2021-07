Piękne gwiazdy po 50-tce! Chcesz zachować młodość? Weź z nich przykład!

Ile? Nie do wiary! - tak zwykle reagują osoby, które uświadamiają sobie, że Jennifer Lopez i Jennifer Aniston skończyły 52 lata, Halle Berry zdmuchnęła na torcie 54 świeczki, a Sandra Bullock 56. I od razu na usta ciśnie się pytanie: jak one to robią, że wyglądają tak młodo?

Czasy, gdy kobiety po pięćdziesiątce były uważane za panie w mocno średnim wieku, już się skończyły. Powstało już powiedzenie, że pięćdziesiątka to nowa czterdziestka, choć są też tacy, którzy idą dalej i mówią, że trzydziestka piątka ;). Gwiazdy w tym wieku wciąż inspirują wyglądem, uwodzą wdziękiem i ekscytują. Dlatego właśnie portale o show-biznesie do czerwoności rozgrzewa romans Jennifer Lopez (52) i Bena Afflecka, którzy po latach do siebie wrócili i zostali przyłapani przez paparazzich na namiętnych pocałunkach. Równie wiele emocji wywoływała emisja specjalnego odcinka „Przyjaciół”, w którym fani serialu zachwycali się wspaniałym wyglądem Jennifer Aniston (52) i Courtney Cox (57). A Cate Blanchett (52)? Jej bajeczne stroje, które wkłada na czerwony dywan, i świetlista cera to synonimy najlepszego stylu w Hollywood. Z kolei, gdy Cindy Crawford (55) wrzuca na Instagram zdjęcia ze swoją córką Kają Gerber, internauci nie mogą uwierzyć, że to matka i córka, a nie dwie siostry.

East News

Przykłady znanych kobiet, które pięćdziesiąte urodziny mają już za sobą, a wyglądają oszałamiająco młodo, można mnożyć. Jak one to osiągnęły? Okazuje się, że gdy bliżej przyglądamy się ich stylowi życia oraz temu, jak o siebie dbają, wszystkie mają ze sobą wiele wspólnego.

Papierosy? Nie, dziękuję

Jennifer Aniston przestała palić 11 lat temu, modelka Christy Turlington (52), gdy była po trzydziestce, a znana z filmu „Pokój Marvina” Kelly Ripa (50), gdy zaszła w pierwszą ciążę. Teraz wszystkie wyglądają młodziej niż wskazuje na to ich metryka, jednak z pewnością nie cieszyłyby się tak znakomitym wyglądem, gdyby nie przestały palić papierosów, bo ten nałóg rujnuje nie tylko zdrowie, ale również skórę, włosy, zęby i paznokcie. Dowiedziono, że palaczki (według ostatnich badań CBOS w Polsce papierosy pali co piąta kobieta) wyglądają starzej niż te z nas, które nie sięgają po papierosy. Palenie przyczynia się do niedotlenienia oraz odwodnienia komórek, a to od razu widać na skórze i to nie tylko twarzy, ale też całego ciała. Gdy skóra jest przesuszona, szybciej pojawiają się na niej zmarszczki, zwłaszcza te charakterystyczne wokół ust, nazywane „zmarszczkami palacza”. Często mówi się również o „twarzy palacza”, którą oprócz suchości oraz charakterystycznych zmarszczek, rozpoznać można również po ziemistym kolorze, nieregularnych zgrubieniach, wypryskach i zaskórnikach.

East News

Dlaczego tak się dzieje? Dym papierosowy zawiera m.in. wysokie stężenia wolnych rodników, które mają fatalny wpływ na urodę. Jeśli więc chcesz zachować zdrowie i po pięćdziesiątce wyglądać tak młodo jak gwiazdy, powinnaś jak one raz na zawsze rzucić palenie papierosów. Jeśli jednak wielokrotnie próbowałaś się z nim rozstać, ale papierosy po jakimś czasie znowu wracają do twojego życia – możesz rozważyć wypróbowanie innych rozwiązań, np. certyfikowanych e-papierosów lub przebadanych medycznie podgrzewaczy tytoniu. Dzięki temu, że nie spalają one tytoniu, tylko podgrzewają – płyn lub tytoniowe wkłady, nie wytwarza się śmierdzący dym ani substancje smoliste – zamiast tego wydziela się aerozol z nikotyną, który praktycznie jest niewyczuwalny. A to przede wszystkim ten groźny duet – dym i substancje smoliste – odpowiada za rozwój długiej listy chorób wśród palaczy. Urządzenia alternatywne do papierosów wzięli też pod lupę naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu Publicznym z Uniwersytetu Pensylwanii w USA. I stwierdzili, że wolne rodniki w fazie cząstek stałych obecne są wyłącznie w dymie z tradycyjnych papierosów. Natomiast w fazie gazowej wykryto je w dymie z papierosów i w aerozolach z urządzeń alternatywnych: podgrzewaczy tytoniu (jednym z testowanych urządzeń był IQOS) i e-papierosów. Jednak ich zawartość oszacowano tu nawet na 50-krotnie niższą niż w papierosowym dymie. Tym samym, mogą one stanowić alternatywę dla zatwardziałych palaczy, którzy nie mogą pożegnać się z papierosem raz na zawsze. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz, wzorem gwiazd, jak najdłużej cieszyć się młodym wyglądem, powinnaś definitywnie rozstać się z tym nałogiem – a Twój organizm i uroda tylko na tym zyskają.

Z dystansem do mięsa

Zdrowa dieta jest podstawą pięknego wyglądu – to zdanie na pewno słyszałaś już tysiące razy. Jeśli jednak czyta się wywiady z gwiazdami, które skończyły już 50 lat, a na tyle nie wyglądają, wątek bezmięsnej diety lub takiej, w której jest go bardzo mało, za to dominują warzywa, kasze i orzechy, powtarza się niezwykle często. Jennifer Lopez i Halle Berry swój jadłospis opierają na zdrowych koktajlach z warzyw i owoców, które zazwyczaj stanowią ich pierwsze śniadanie. Jeśli już jedzą mięso, to najczęściej jest to ryba, a sporadycznie drób. Okazjonalne jedzenie mięsa deklarują także Cindy Crawford, Sandra Bullock (56) i Salma Hayek (54), wegetarianką jest Julia Roberts (53). Dlaczego ograniczenie mięsa w codziennej diecie przysłużyło się młodemu wyglądowi tych gwiazd? Niektóre rodzaje mięsa (wieprzowina, tłusta wołowina) oraz to, w jaki sposób najczęściej jest przygotowywane (smażenie, pieczenie), dostarczają organizmowi mnóstwo tłuszczu, czyli nasyconych kwasów tłuszczowych. Ich nadmiar przyczynia się do powstawania stanów zapalnych, także tych na skórze. Poza tym ciężkostrawne produkty (a mięso do nich należy) bardzo obciążają organizm, przez co wolniej zachodzi w nim proces regeneracji – między innymi w komórkach skóry. A jeśli włókna kolagenowe i elastynowe nie regenerują się właściwie, szybciej powstają zmarszczki, bruzdy, skóra traci jędrność, czyli po prostu wygląda starzej.

East News

Medycyna estetyczna? Tylko z umiarem!

To nie tajemnica, że gwiazdy korzystają z usług lekarzy medycyny estetycznej i klinik chirurgii plastycznej. Są takie, które robią to wręcz nałogowo, np. Melanie Griffith, Lara Flynn Boyle czy Meg Ryan, co negatywnie wpłynęło na ich urodę. Są też wśród nich znane kobiety, które stosują zabiegi odmładzające z umiarem i wybierają tylko te metody, które dają naturalny efekt i nie mają wpływu na rysy twarzy czy mimikę. Jennifer Lopez jest fanką stymulacji komórek skóry mikroprądami Caci oraz mikronakłuwania, które mobilizują skórę do produkcji kolagenu i intensywnej odnowy. Z kolei Jennifer Aniston korzysta z zabiegów odmładzających wykonywanych laserem frakcyjnym i termoliftingu. Ma w domu także mini saunę na podczerwień, która stymuluje komórki skóry całego ciała do odnowy. Z kolei Cate Blanchett, która jest zdeklarowaną przeciwniczką operacji plastycznych, odwiedza swojego lekarza dermatologa, by poddać się odmładzającemu zabiegowi Triad, który składa się z mikrodermabrazji, zabiegu laserem nieablacyjnym i maski z delikatnymi kwasami. Efekt? Jej skóra jest świetlista, wygładzona, wciąż naturalnie piękna.

East News

Ciało w ruch

Młodo wyglądająca skóra, którą gwiazdy zawdzięczają odpowiedniej diecie, niepaleniu papierosów i wybranym zabiegom medycyny estetycznej, to jedno. Jednak równie istotny jest sposób, w jaki się poruszają i w jakiej formie są ich ciała. Osoby smukłe, pełne energii i utrzymujące wyprostowaną postawę zawsze będą wyglądać młodziej niż te, które są zgarbione, powolne i apatyczne. Dlatego gwiazdy, pytane o to, jak o siebie dbają, w pierwszej kolejności wymieniają regularne sesje jogi (Jennifer Aniston), pilatesu (Sandra Bullock) i rozciągający stretching. Te nieinwazyjne treningi uelastyczniają mięśnie, stawy oraz niwelują napięcia w ciele. Są też gwiazdy, które wolą o wiele bardziej intensywne ćwiczenia, na przykład trening obwodowy (Halle Berry, Cindy Crawford) czy interwałowy (Jennifer Lopez). Każda robi to na swój sposób, ale efekt uzyskują podobny – ich sylwetki, postawa ciała i witalność sprawiają, że emanują młodością. I właśnie o to w dbaniu o siebie chodzi! I po pięćdziesiątce, i przed!