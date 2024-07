Chociaż wakacje się rozpoczęły to dla Mariny Łuczenko jest to czas ciężkiej i intensywnej pracy. Gwiazda właśnie nagrywa teledysk do nowego singla z płyty "HardBeat", a w międzyczasie wzięła udział w kilku sesjach zdjęciowych. Efekty pracy mogliśmy oglądać już w czerwcu, kiedy w bardzo seksownym wydaniu pozowała na okładce "Maxima".

Teraz w sprzedaży pojawił się kolejny magazyn z Mariną w roli głównej. W lipcowym wydaniu "Cosmopolitana", Marina ubrana jest w błękitną sukienkę, w której eksponuje swój seksowny dekolt. Do całości dobrane jest tło w pokrewnej tonacji. Gwiazda wygląda jak zawsze rewelacyjnie, ale nic dziwnego, to jedna z najpiękniejszych polskich wokalistek.

