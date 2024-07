Małgosia Socha ma malutką, dwumiesięczną córeczkę. Po krótkim czasie regeneracji po porodzie i zajmowania się jedynie rodziną, powoli powraca na salony. Jako ambasadorka marki TOUS pojawiła się na otwarciu najnowszego butiku w centrum handlowym KLIF.

Trzeba przyznać, że wyglądała kwitnąco. Miała na sobie czarną sukienkę midi z marszczeniami w okolicach talii. To bardzo dobry krój dla młodych mam, które wracają do figury sprzed ciąży. Do tego długi wisior i wyjątkowo modne czółenka z paskiem w kostce. Małgosia wciąż zachwyca!