Piekło dzieci w DPS-ie w Jordanowie. Paulina Młynarska też była ofiarą zakonnic: "Koszmar" 

Od kilku dni w środowisku teatralno-filmowym wre. Pierwsi oskarżeni o mobbing i prześladowanie zasiedli już przed komisjami etyki w poszczególnych szkołach. Wielką rewolucję rozpoczął post Anny Paligi, która wprost opisała, co spotkało ją w szkole filmowej, to rozpoczęło lawinę wyznań, do których dołączyła Zofia Wichłacz czy Joanna Koroniewska. Wszyscy z niecierpliwością czekali na opinię jednego z największych aktorskich autorytetów, Krystyny Jandy . Komentarz aktorki, którego udzieliła dla "Onetu" wzburzył wieloma osobami, w tym Pauliną Młynarską, która powiedziała wprost, że nie tego spodziewała się od polskiej diwy. Krystyna Janda broni środowiska artystycznego: "jestem zasmucona tym, że jak zwykle obraz całego środowiska zostaje zabrudzony, zakłamany" Słowa Krystyny Jandy wzburzyły wiele osób. Mało kto spodziewał się, że aktorka stanie w obronie oskarżanych pedagogów, a wszystkie zarzuty, jakie stawiają im studenci, określi skrajnie krzywdzącymi. W wywiadzie powiedziała o tym kilka słów, które cytuje Paulina Młynarska. Dziennikarka zamieściła na swoim Facebooku długi wpis krytykujący podejście Krystyny Jandy do sprawy mobbingu w szkołach artystycznych: Po kilku dniach dawania w swoich mediach społecznościowych forum do podważania wiarygodności młodych osób, które odważnie wystąpiły przeciwko przemocy w szkołach teatralnych, pani Krystyna Janda nareszcie zajęła osobiste stanowisko wobec tego zjawiska i udzieliła wywiadu dla Onet - zaczyna Paulina Młynarska, która następnie cytuje wypowiedź Krystyny Jandy: Przesłanie? Pani Krystyna Janda niczego takiego nie doświadczyła , a poza tym martwi ją, że: "Obraz całego środowiska zostaje zabrudzony, zakłamany. Te oskarżenia rzutują na całe środowisko,...