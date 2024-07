1 z 9

Pierwszy sezon "Hell's Kitchen" wzbudza dużo emocji i cieszy się wysoką oglądalnością, co skłoniło już producentów do ogłoszenia castingów do drugiej edycji show. Charyzmatyczny Wojciech Modest Amaro co tydzień sieje postrach wśród uczestników, choć nie brakuje też innych niespodzianek. Przypomnijmy: Amaro namiętnie całuje uczestniczkę Hell's Kitchen

Już jutro na telewidzów czekają zmagania kucharzy w półfinale programu. Tym razem uczestnicy będą musieli udowodnić, że potrafią gotować nie tylko w restauracji, ale również w terenie. Podzieleni na dwie drużyny: Sylwia Biały i Łukasz Kawaller oraz Kasia Rajkiewicz i Arkadiusz Klimkiewicz, będą serwować dania z grilla. Nie zabraknie oczywiście emocji, przekleństw i awantur między kucharzami - wszak stawka jest naprawdę wysoka.

Poniżej zapowiedź wideo półfinałowego odcinka "Hell's Kitchen". Będziecie oglądać?

Zdjęcia z planu półfinałowego odcinka "Hell's Kitchen":