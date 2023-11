Agata Duda będzie otrzymywać pensję! Temat zarobków pierwszej damy od dawna wzbudza sporo emocji. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że żona Andrzeja Dudy po przejściu na emeryturę będzie otrzymywać dużo niższe świadczenia - wszystko przez to, że musiała zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz swojej nowej funkcji. Agata Duda, jako pierwsza dama do tej pory nie otrzymywała pensji i nie miała płaconych składek- teraz ma się to zmienić!

Reklama

Pensja dla pierwszej damy

Okazuje się, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości chcą wprowadzić ustawę, dzięki której pierwsza dama będzie mogła otrzymywać pensję!

Trzeba przygotować ustawę, która regulowałaby status pierwszej damy. Z uwagi na kwestie emerytalne, ubezpieczeniowe, trzeba to uregulować prawnie- w rozmowie z "Super Expressem" przekonywał poseł Marek Ast.

Podobnego zdania jest również wicemarszałek Senatu, Adam Bielan.

Pierwsze damy powinny otrzymywać normalnie pensje, mieć etat - komentuje w rozmowie z dziennikiem.

Ile będzie zarabiać pierwsza dama? Tego jeszcze nie wiadomo, jednak warto przypomnieć, że PiS już na początku kadencji proponował, żeby żona prezydenta otrzymywała... ok. 13 tysięcy miesięcznie.

Waszym zdaniem pierwsza dama powinna otrzymywać pensję? Głosujcie w naszej sondzie!

Zobacz także: "Jest palącym wstydem i żenadą"! Bardzo ostre słowa o Agacie Dudze! Kto tak ocenił pierwszą damę?

Agata Duda będzie dostawać pensję?

East News

Reklama

Do tej pory pierwsze damy nie otrzymywały wynagrodzenia za pełnioną funkcję.