Wczoraj, 16 kwietnia w mediach pojawiła się szokująca informacja dotycząca Jarosława B. Dziennikarze radia RMF FM podali, że piłkarz został zatrzymany i oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Wiadomo już, że mężczyzna spędził ostatnią noc w izbie zatrzymań. Adwokat kobiety, która twierdzi, że była ofiarą Jarosława B. w rozmowie z mediami mówił wprost, że sprawa dotyczy brutalnego gwałtu, do którego - według doniesień portalu trojmiasto.wyborcza.pl - miało dojść w nocy z piątku na sobotę w jednym z luksusowych hoteli w Sopocie. Kobieta i Jarosław B. znali się wcześniej, a w piątkowy wieczór bawili się w gronie znajomych. Impreza przeniosła się do hotelu i tam, kiedy Jarosław B. i kobieta zostali sami miało dojść do gwałtu.

Reklama

Skala brutalności była bardzo duża- powiedział Oskar Skibicki, adwokat kobiety.

Pełnomocnik kobiety dodaje:

Nasza klientka twierdzi, że została okrutnie zgwałcona i jest w fatalnym stanie psychicznym. Ponadto, po nagłośnieniu sprawy wylała się na nią fala hejtu, ponieważ oskarżyła o gwałt osobę znaną, celebrytę. W związku z tym pojawiły się sugestie, że robi to dla sławy. Nasza klientka jest obecnie pod opieką psychologa - mówi mecenas Mateusz Dończyk z kancelarii Cogents w Sopocie w rozmowie z Fakt24.pl.

Szokujące zarzuty wobec Jarosława B. skomentowała pełnomocniczka piłkarza! Co powiedziała?

Jarosław B. jest niewinny?

Mecenas Olga Jądraszko w rozmowie z Fakt24.pl stanęła w obronie swojego klienta i zapewniała, że jest niewinny. Pełnomocniczka Jarosława B. porównuje sprawę sportowca do głośnej afery z piłkarzami z Leicester City, którzy zostali oskarżeni o gwałt - dopiero po jakimś czasie i po przeprowadzonych badaniach DNA okazało się, że kobiety po prostu próbowały wyłudzić pieniądze od piłkarzy.

Mamy szereg wniosków dowodowych, które zamierzamy złożyć w Prokuraturze. Po zbadaniu wszystkich aspektów sprawy nie wykluczamy też złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Najbliższe dni będą kluczowe, jednak istnieje możliwość, że cała sytuacja zmieni się diametralnie na korzyść mojego klienta- powiedziała pełnomocniczka Jarosława B. (...) Oskarżenia kierowane przeciwko niemu nie są oparte na prawdzie. Na tę chwilę nie zostały mu jeszcze postawione zarzuty, a postępowanie jest w sprawie, a nie przeciwko osobie.

Co myślicie o sprawie Jarosława B.?

Pełnomocniczka Jarosława B. zapewnia, że piłkarz jest niewinny.

EastNews

EastNews