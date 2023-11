Reklama

Po ośmiu latach przerwy wraca do głównych ról! Paweł Wilczak po serialu „Usta, usta” zrobił sobie kilka lat przerwy od intensywnego grania. Plotkowano, że kiedy Joanna Brodzik zarabia na rodzinę, on zajmuje się głównie dziećmi. Nawet Brodzik mówiła o swoim partnerze "kur dmowy". Ale kiedy ich bliźniaki Janek i Franek skończyli 10 lat, Wilczak postanowił wrócić do zawodu. W marcu wszedł na plan filmu „Pan T” inspirowanego postacią Leopolda Tyrmanda, pisarza, antykomunisty i bardzo ciekawego człowieka. Szykuje się gwiazdorska obsada, bo w filmie zgrają między innymi Bartłomiej Topa, Tamara Arciuch i Andrzej Seweryn. Film reżyseruje Marcin Krzyształowicz.

