Paweł Królikowski rezygnuje z pracy w Związku Artystów Scen Polskich! Jak informuje "Fakt" aktor po blisko 2 latach od objęcia stanowiska chce ustąpić z funkcji prezesa stowarzyszenia. Decyzja Pawła Królikowskiego związana jest z jego stanem zdrowia. Uwielbiany przez widzów aktor, któremu popularność przyniosła rola m.in. w serialu "Ranczo", kilka miesięcy temu w ciężkim stanie trafił do szpitala. Paweł Królikowski znalazł się pod opieką specjalistów przed ostatnimi Świętami Bożego Narodzenia. Aktor przeszedł poważną operację.

Jakiś czas temu poinformowano, że Paweł Królikowski nie pojawi się w nowej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Teraz okazuje się, że zrezygnował również z funkcji prezesa ZASP.

Paweł Królikowski został prezesem Związku Artystów Scen Polskich w kwietniu 2018 roku- aktor zastąpił wówczas na tym stanowisku Olgierda Łukaszewicza. Niestety, jak informuje "Fakt" przez problemy zdrowotne Paweł Królikowski musiał zrezygnować ze swojej funkcji.

Przypominamy, że problemy zdrowotne aktora zaczęły się już kilka lat temu. Jakiś czas temu gwiazdor "Rancza" przeszedł poważną operację i jak sam przyznał, walczył wówczas o życie.

Gdyby nie lekarze i cud to byłoby bardzo źle, pewnie byśmy już nie rozmawiali. Na szczęście jestem już wyleczony. Gdy wychodziłem do domu, usłyszałem: "Proszę iść do domu, cieszyć się życiem i wracać do pracy"- powiedział kilka lat temu w rozmowie z "Na żywo".