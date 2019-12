Paweł Królikowski wciąż w szpitalu. Koledzy z "Rancza" wspierają aktora

Paweł Królikowski wciąż przebywa w szpitalu. Niestety, uwielbiany przez widzów aktor minione święta Bożego Narodzenia musiał spędzić pod opieką specjalistów. W trudnych chwilach Paweł Królikowski nie jest jednak sam - jak informuje "Fakt" rodzina cały czas czuwa przy łóżku aktora. W minione święta odwiedzili go m.in. Antek Królikowski z partnerką. Serialowego Kusego wspierają również koledzy z "Rancza". Zobaczcie, co o Pawle Królikowskim powiedział Bogdan Kalus, czyli serialowy Hadziuk.

Wszyscy bardzo się przejęliśmy. Trzymam za Pawła mocno kciuki i wierzę, że szybko wróci do zdrowia i do domu. Rozumiem, co przeżywają jego najbliżsi. Sam kilkanaście lat temu w takim samym czasie miałem zawał. Wiem co to znaczy spędzić święta i Nowy Rok w szpitalu. Paweł to fantastyczny i ciepły facet bez zadęcia. Musi wyzdrowieć- w rozmowie z "Faktem" powiedział Bogdan Kalus.

Przypominamy, że Paweł Królikowski już od kilku lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jakiś czas temu aktor przyznał, że walczył o życie i przeszedł poważną operację. Nie zdradził jednak wprost, na co choruje:

Gdyby nie lekarze i cud to byłoby bardzo źle, pewnie byśmy już nie rozmawiali. Na szczęście jestem już wyleczony. Gdy wychodziłem do domu, usłyszałem: "Proszę iść do domu, cieszyć się życiem i wracać do pracy"- powiedział kilka lat temu w rozmowie z "Na żywo"

Aktorowi życzymy dużo zdrowia!

