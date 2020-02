Już wiadomo, że Królikowskiego na pewno nie zobaczymy w 13. edycji show „Twoja twarz brzmi znajomo”. „Paweł jest jurorem od pierwszego odcinka. Zna ten program od przysłowiowej podszewki i jego rola w nim jest nie do przecenienia. Jednak teraz najważniejsze jest jego zdrowie. Może być pewien, że czekamy na niego w kolejnej edycji, jak tylko powróci do formy”, powiedziała dziennikarzowi portalu Wirtualne Media Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest bardzo wdzięczna za takie postawienie sprawy.

– Dla mojego męża to niezmiernie ważne, że Nina Terentiew zostawiła mu otwarte drzwi do Polsatu. Świadomość, że w każdej chwili może wrócić do pracy, jest dla niego budująca – mówi „Fleszowi” żona aktora.

W roli jurora Królikowskiego zastąpi Adam Strycharczuk, youtuber, który wygrał poprzednią edycję programu.

– To dla mnie nie lada wyzwanie, ale również ogromne wyróżnienie. Nie była to jednak łatwa decyzja. To spora odpowiedzialność, ale mam nadzieję, że nie zagrzeję „stołka” Pawła na zbyt długo i już wkrótce to on znowu będzie zmagał się z ocenianiem uczestników – mówi nam Adam.