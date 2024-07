Polskie gwiazdy żyją z rodzimymi projektantami w dobrych stosunkach i wręcz przyjaźniach. Celebrytki pokazują się w nich na salonach, zachwalając ich walory i promując nazwiska designerów. Zdarza się jednak, że produkt, szczególnie kupiony za własne pieniądze, nie spełnia oczekiwań i robi się nieprzyjemnie. Przypomnijmy: Deląg kupił t-shirt Kupisza i mocno się rozczarował: "350 złotych, a są..."

Post Pawła Deląga wywołał ogromną dyskusję na Facebooku, a internauci wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na temat jakości ubrań proponowanych przez markę Roberta Kupisza, która mimo, że należy do kategorii basic, to jednak "imponuje" wysokimi cenami. Głos w tej sprawie zabrał w końcu menadżer projektanta, który w swojej wypowiedzi sugeruje, że Deląg nie zapoznał się z metką na koszulce i instrukcją prania. Zachęca też do złożenia reklamacji, jeśli produkt nie spełnił oczekiwań aktora.

Wszystkie ubrania marki Robert Kupisz zawierają metkę pielęgnacyjną, z którą zalecamy się zapoznać. Jeśli towar z jakiegoś powodu nie spełnia oczekiwań klienta, zapraszamy do butiku, gdzie można dokonać reklamacji zakupionego towaru. Zadowolenie klientów jest dla nas bardzo ważne i nasz dział Obsługi Klienta odpowiednio się tym zajmie - komentuje w rozmowie z Plotek.pl Krzysztof Malinowski, PR Manager marki Kupisza.

Co sądzicie o całej tej "aferze koszulkowej"?

