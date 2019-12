Paulina Sykut zmieniła kolor włosów. Zachwycająca przemiana!

Paulina Sykut zaskoczyła fanów zmianą koloru włosów. Dziennikarka należy do grona kobiet, które lubią eksperymentować zarówno w kwestii stylizacji jak i fryzur. Chociaż od lat wierna jest swoim długim włosom, to kwestia koloryzacji często ulega zmianie. Prezenterka raczej wierna jest blondowi ale chętnie raz na jakiś czas rozjaśnia lub przyciemnia swoje włosy. Na jaki krok zdecydowała się tym razem?

Zobacz także: Joanna Liszowska królową metamorfoz? Sprawdź wszystkie jej eksperymenty z włosami

Paulina Sykut zmieniła kolor włosów

Paulina Sykut stwierdziła, że zbliżające się święta oraz Nowy Rok to idealny czas na zmiany. Pomimo tego, że uwielbia się blondzie to postanowiła go nieco odświeżyć. Prezenterka zdecydowała się na rozjaśnienie koloru włosów. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie w nowej fryzurze. Fani nie kryli zachwytu:

Piękna!

Jak zawsze wyglądasz bajecznie piękna jak anioł ❤️❤️❤️

Wyglądasz zjawiskowo - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem

A Wy jak oceniacie tę metamorfozę?

Zobacz także: Julia Wieniawa zmieniła fryzurę. Uległa modzie na przedłużanie włosów?

Paulina Sykut zaprezentowała swoją nową fryzurę na Instagramie.

Instagram

Jeszcze do niedawna miała ciemniejszy kolor włosów.