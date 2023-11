28 lipca w mediach pojawiła się bardzo smutna informacja o śmierci legendy polskiego rocka. Kora zmarła po kilku latach walki z nowotworem - artystka odeszła w otoczeniu najbliższych w swoim domu na Roztoczu. Wiadomość o śmierci Kory poruszyła wszystkich. Wiele gwiazd publikowało w sieci zdjęcia z artystką i wspominało słynną wokalistkę zespołu Maanam. Choć trudno w to uwierzyć, to minął już miesiąc od śmierci Kory. Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu zapytaliśmy więc Paulinę Sykut, która prowadziła program z udziałem Kory "Must Be The Music" o to, jak wspomina legendę polskiego rocka.

Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedziała Paulina Sykut!

Kora przez kilka lat była jurorką w programie "MBTM", który prowadziła Paulina Sykut.

