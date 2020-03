Paulina Sykut w sukience z Zary. To najmodniejszy fason na wiosnę 2020

Falbany albo bufiaste rękawy, kwiaty i długość midi - te trzy elementy składają się na sukienkę idealną na wiosnę 2020. Doskonale o tym wie Paulina Sykut, która zaprezentowała na Instagramie swój nowy look z kwiecistą sukienką midi w roli głównej. Fanki od razu zaczęły wypytywać gwiazdę, gdzie udało się jej upolować takie cudo. Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta: jeśli coś wygląda jakby wyszło prosto spod rąk projektanta, to na pewno kupicie to w Zarze!

Sukienki na wiosnę 2020 - kwiaty i falbany

Czerwona sukienka midi w czarne kwiaty, o długości midi i oczywiście z bufiastymi rękawami, to zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Sukienka Pauliny jest nadal dostępna w sklepie internetowym Zary we wszystkich rozmiarach - od XS do XXL. Kosztuje 249 złotych, ale spodziewamy się, że lada dzień będzie na wyprzedaży. Buszując po sklepach internetowych koniecznie zwróćcie na nią uwagę! Sukienka Pauliny Sykut idealnie wpisuje się w wiosenne trendy - intensywny kolor, kwiaty, bufiaste rękawy - dlatego tym bardziej polecamy wam zawiesić na niej oko.

Jak wam się podoba look Pauliny Sykut z sukienką z Zary w roli głównej? Naszym zdaniem, jej sukienka jest boska!

